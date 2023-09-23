- В этом году мы не самоокупаемые. В следующем году такая цель передо мной стоит как перед генеральным директором. Мы постараемся, конечно, этих показателей достигнуть, но это при благоприятных условиях, если всё пойдет, как нам бы хотелось. Есть средний план по сценарной линии через год, а есть, к сожалению, пессимистический прогноз. Мы иногда сгущаем краски в оценке нашего финансового развития, но будем стремиться идти по лучшей траектории, - передает слова Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.
"Пари Нижний Новгород" летом 2022 года включил в название команды наименование генерального спонсора, что позволило клубу заработать дополнительные средства. В текущей турнирной таблице нижегородцы занимают девятое место, набрав 11 очков в 8 стартовых матчах. Прошлый сезон волжане завершили на 14-м месте и вынуждены были играть в переходных стыковых матчах за право продолжить выступать в Российской премьер-лиге с московской "Родиной". После выездной победы со счетом 3:0 дома "Пари НН" уступил 0:2, что позволило клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.
Гендиректор "Пари НН": в следующем году передо мной стоит цель сделать клуб самоокупаемым
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о финансовой ситуации в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"