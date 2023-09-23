— Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от "Спартака" быстрых контратак, но случилась ошибка. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили.
Сегодня, 23 сентября, "Спартак" на своем стадионе "Открытие Банк Арена" сыграл против московского "Динамо". Матч вошел в программу девятого тура чемпионата России по футболу. Красно-белые одержали победу со счетом 1:0.
Московское "Динамо" после минувшего дерби осталось с 15 баллами. Подопечные Марцела Лички опустились на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые сразятся против грозненского "Ахмата". Этот поединок столичный клуб проведет на выезде – он состоится 1 октября.
Источник: "Матч ТВ"
Личка – о поражении от "Спартака": атака не работает как надо. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"