Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
19:00
РубинНе начат

КДК РФС: рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит ситуацию из матча между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) с выходом на поле Артёма Дзюбы, когда форвард уже был заменен.
Фото: "Чемпионат"
"Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы", — сказал Григорьянц.

Отметим, что 35-летний футболист впервые сыграл против своей бывшей команды на "Газпром Арене" после ухода. Во вчерашнем матче однако он не поучаствовал в результативных действиях.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит Локомотив Григорьянц Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится