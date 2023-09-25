"Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы", — сказал Григорьянц.
Отметим, что 35-летний футболист впервые сыграл против своей бывшей команды на "Газпром Арене" после ухода. Во вчерашнем матче однако он не поучаствовал в результативных действиях.
Источник: "Спорт-Экспресс".
КДК РФС: рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит ситуацию из матча между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) с выходом на поле Артёма Дзюбы, когда форвард уже был заменен.
Фото: "Чемпионат"