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Круговой — о судействе матча с "Локо": было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил

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Защитник "Зенита" Данил Круговой раскритиковал главного арбитра матча с "Локомотивом" (1:2) Владимира Москалёва.
Фото: "Чемпионат"
"Считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону", — сказал Круговой.

25-летний Круговой в девяти матчах нынешнего сезона провёл на поле 493 минуты, отметившись одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Источник: "Спорт день за днём".


Круговой Москалев Зенит Локомотив
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