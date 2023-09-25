"Считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону", — сказал Круговой.
25-летний Круговой в девяти матчах нынешнего сезона провёл на поле 493 минуты, отметившись одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Источник: "Спорт день за днём".
Круговой — о судействе матча с "Локо": было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил
Защитник "Зенита" Данил Круговой раскритиковал главного арбитра матча с "Локомотивом" (1:2) Владимира Москалёва.
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