После финального свистка матча 9-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"
– Конфликт Дзюбы и Семака? Не надо раздувать из мухи слона. Думаю, там никакого конфликта нет. Дзюба ведет себя в привычной ему манере. Отношение Дзюбы к Семаку – часть шоу, которое делает Артем, не более того. Сейчас это везде – лишь бы какой-то скандал сделать, чтобы все обсуждали. Лучше бы Дзюба уже полностью сосредоточился на футболе, – цитирует 54-летнего специалиста "РБ Спорт".
Минувшей весной Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в семи из девяти игр "Локомотива" в чемпионате России. На счету 35-летнего нападающего два забитых мяча и две голевые передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета будущего года и предусматривает опцию продления сотрудничества. После победы над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 15 очков и поднялась на шестое место в таблице Премьер-Лиги. В ближайшем туре РПЛ в субботу, 30 сентября, "железнодорожники" на своем поле примут "Пари Нижний Новгород".
Александр Мостовой: отношение Дзюбы к Семаку – часть шоу, которое делает Артем
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Матч ТВ"