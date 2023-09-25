– Не знаю, почему Георгий не выходит. На мой взгляд, это самый качественный, лучший игрок в составе "Спартака". Может, есть какая?то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет в одиночку. Может, травма, я не знаю. На мой взгляд, сейчас в "Спартаке" нет футболиста такого уровня. Не то что выше, а даже такого уровня. Это лучший игрок "Спартака".
Бабич выглядит неплохо пару игр, а Джикия "оттянул" несколько сезонов. Потом из?под Бабича 2–3 раза забьют. Но вы знаете, как все это в "Спартаке" – сегодня ты лучший, гений, мы тебя носим на руках. Завтра ты предатель, гнать тебя из команды. Это же всем известная формула. Пока Бабич выглядит нормально. Посмотрим, что будет дальше, – цитирует Червиченко Metaratings.
Защитник сборной России Георгий Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. За его плечами 211 матчей в составе "красно-белых", в которых он записал на свой счет 5 забитых мячей и сделал 11 голевых передач. Контракт с 29-летним москвичом рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в шести из девяти игр "Спартака" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Последнюю встречу РПЛ против "Динамо" (1:0) капитан "красно-белых" провел в запасе. Тандем в центре обороны москвичей составили серб Срджан Бабич и парагваец Алексис Дуарте.
Червиченко: не знаю, почему Джикия не выходит. Это лучший игрок "Спартака"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал капитана и защитника "красно-белых" Георгия Джикию лучшим игроком московской команды.
Фото: ФК "Спартак"