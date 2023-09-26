– Я слышал о запланированной игре со сборной Камеруна. Также слышал о других вариантах, которые могут быть. Говорить не буду, а то вдруг я скажу, а нельзя было (смеется).
Что касается сборной Камеруна, африканские сборные все сильные, выносливые и бегущие. Посмотрите на Мозеса и на других иностранцев, которые оттуда к нам приезжают – все крепкие и атлетичные. Легко не будет точно. Не особо помню их по чемпионату мира-2022. Все же следили за Месси и Роналду, – приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Отечественные клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля прошлого года из-за событий на Украине. Генсек Федерации футбола Камеруна рассказал ранее о том, что африканская сборная этой страны 12 октября проведет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" товарищескую игру с национальной командой России.
Ранее сообщалось, что 16 октября национальная сборная России проведет еще один контрольный матч в рамках международной паузе. Планируется, что соперником команды Валерия Карпина станет Кения. По информации СМИ, встреча с высокой долей вероятности состоится на одной из арен на нейтральной территории в Турции. В предыдущей товарищеской игре россияне на выезде сыграли вничью со сборной Катара (1:1).
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: не особо помню сборную Камеруна по ЧМ-2022
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Антон Зиньковский рассказал об ожиданиях от контрольного матча с национальной командой Камеруна.
Фото: РФС