– Когда в команде присутствует нестабильность, из колеи выбиваются все исполнители, так как все взаимосвязано. В такой ситуации каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч. Это стрессовый момент, так как необходимо постоянно находится в тонусе. А при частой ротации можно легко потерять темп, не только форму. Поэтому никто из голкиперов "Спартака" не в состоянии толком проявить свои лучшие качества.
Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность в себе и грубые ошибки, ведь нет ощущения, что, совершив помарку, не угодишь в глубокий запас. А вратарские ляпы всегда на виду, и от них не спрячешься. Поэтому такое положение вещей негативно сказывается на их действиях, – цитирует Филимонова RT.
В стартовавшем сезоне тренерский штаб московского клуба уже задействовал троих голкиперов: Александра Селихова, Илью Свинова и Александра Максименко.
После 9-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. "Урал" идет восьмым в РПЛ, набрав 14 очков. "Факел" с 5 очками замыкает таблицу Российской Премьер-Лиги. В минувшем туре "Спартак" 23 сентября нанес поражение "Динамо" в столичном дерби благодаря точному удару атакующего полузащитника Тео Бонгонда на седьмой минуте встречи.
В перерыве 25-летний Максименко заменил в воротах "красно-белых" 29-летнего Селихова, который испытывал боли в спине. Во втором тайме воспитанник столичного клуба совершил несколько важных сейвов и был признан лучшим игроком дерби. В ближайшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля 1 октября на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Крылья Советов", которые идут вторыми в таблице.
Филимонов – о голкиперах "Спартака": каждый понимает, что может не выйти на следующий матч
Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Филимонов предположил, что голкиперам "красно-белых" не удается проявить свои лучшие качества из-за постоянной ротации.
Фото: ФК "Спартак"