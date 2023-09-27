"Конечно, возвращение в заявку — это положительные эмоции. Но, наверное, это не предел мечтаний", — сказал Маслов.
Спортсмен отметил, что продолжает работать и делать всё, что только может зависеть от него. Он подметил, что никто не может предсказать количество его игрового времени, поэтому в этом деле всё зависит лишь от него.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Павел Маслов: возвращение в заявку "Спартака" — положительные эмоции, но не предел мечтаний
Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался после проведенного матча с "Динамо" (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: Алексей Ерёмин / Матч ТВ