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Павел Маслов: возвращение в заявку "Спартака" — положительные эмоции, но не предел мечтаний

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Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался после проведенного матча с "Динамо" (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: Алексей Ерёмин / Матч ТВ
"Конечно, возвращение в заявку — это положительные эмоции. Но, наверное, это не предел мечтаний", — сказал Маслов.

Спортсмен отметил, что продолжает работать и делать всё, что только может зависеть от него. Он подметил, что никто не может предсказать количество его игрового времени, поэтому в этом деле всё зависит лишь от него.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Маслов Спартак
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