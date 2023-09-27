"Несмотря на мое уважение к Дзюбе как к футболисту, я считаю его невоспитанным человеком, который привык к благоприятным условиям. Он был сильнейшим в сборной и РПЛ, и от этого он начал себя воспринимать как царя и бога", — сказал Кавазашвили.
Кавазашвили считает, что вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, нападающий железнодорожников устроил пиар-кампанию, вызывая своим поведением негодование публики. Кавазашвили считает, что спортсмен стал мишенью молодых журналистов, которые провоцируют его.
Источник: "Матч ТВ".
Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек, который привык к благоприятным условиям
Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф