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Фернандес: Семак – это один из величайших тренеров в истории России

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес охарактеризовал главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко.

47-летний Сергей Семак стал главным тренером петербургского "Зенита" в мае 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. За пять лет, проведенных в команде с берегов Невы, специалист завоевал 10 трофеев. При этом на протяжении последних пяти сезонов подряд именно "Зенит" Сергея Богдановича выигрывал золотые медали чемпионата России.

Источник: Sport24


Зенит Семак Фернандес
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