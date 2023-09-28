"Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты "Локо" были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию", — сказал Изидор.
Спортсмен не понимает, почему его прежняя команда отклоняла предложения от других команд. Он считает, что переход в "Зенит" стал для железнодорожников удачной сделкой, а сам он должен был думать о карьере, так как хотел получать большее количество игрового времени.
Источник: "Чемпионат".
Изидор: никакого предательства не было. Не все фанаты "Локо" понимают ситуацию
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор не считает свой переход из "Локомотива" предательством.
Фото: "Чемпионат"