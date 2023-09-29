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Официально: товарищеский матч Россия - Кения состоится 16 октября в Турции

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено объявил о достижении договоренности о проведении контрольной встречи с национальной сборной России.
Фото: РФС
"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", - цитирует Отиено Sport24.

Напомним, также в рамках октябрьского сбора национальной команды сборная России проведет товарищескую встречу с командой Камеруна. Игра пройдет 12 октября в Москве. Последним матчем подопечных Валерия Карпина была игра в рамках сентябрьского сбора против сборной Катара. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Забитым мячом в составе российской команды отметился защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, ассистентом выступил полузащитник московского "Локомотива" Максим Глушенков.


Сборная России Товарищеские матчи
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