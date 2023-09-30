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КДК РФС не станет наказывать Гончаренко за молчание на пресс-конференции и во время флеш-интервью после игры с "Ростовом"

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КДК РФС не станет применять санкции к наставнику "Урала" Виктору Гончаренко за молчание на пресс-конференции и во время флеш-интервью после игры с "Ростовом", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Фото: "Чемпионат"
– КДК РФС не будет рассматривать эпизоды с Виктором Гончаренко после матча с "Ростовом". По регламенту тренер явился и на флеш-интервью, и на пресс-конференцию.

Напомним, сегодня, 29 сентября 2023 года, в Ростове прошел первый матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него "Ростов" сыграл против екатеринбургского "Урала". Поединок завершился ничейным результатом – 2:2. После встречи главный тренер гостей Виктор Гончаренко отправился на флеш-интервью и на пресс-конференцию. Однако на обоих мероприятиях специалист демонстративно не сказал ни слова.

Источник: Sport24


Григорьянц КДК РФС Ростов Гончаренко Урал
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