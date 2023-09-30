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Тренер "Краснодара" Ивич – об игре с "Рубином": удовлетворены тем, что мы показали на поле, настроем и результатом

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал игру своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"
– Прежде всего хочу поздравить своих футболистов с тем, что они провели такую игру. Боролись с первой и до последней секунды. Команда забила два гола и смогла выиграть. Это была важная для нас победа. Мы были удовлетворены тем, что мы показали на поле, настроем и результатом.

Сегодня, 30 сентября 2023 года, Казань на своих просторах приняла очередной матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Рубин" сыграл против "Краснодара". Подопечные Владимира Ивича одержали викторию со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Благодаря успешном результату в игре с "Рубином" футболисты "Краснодара" заработали 24 балла. Таким образом, "быки" упрочили свое лидерство в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


Краснодар Ивич Рубин
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