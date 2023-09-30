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Тренер "Балтики" Игнашевич: люблю ЦСКА, мы с ним многое друг другу дали. Но разочарован, что не добыл очков

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Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Наша система против них не сработала, многое не получилось. По горячим следам сложно делать выводы, но сложилось ощущение, что мы не контролировали игру ни в атаке, ни в обороне. Люблю ЦСКА, мы с ним многое друг другу дали. Волновался. Теперь разочарован, что не добыл очков.

30 сентября в Москве состоялся очередной матч десятого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него столичный ЦСКА встретился с "Балтикой" из Калининграда. Поединок завершился победой "армейцев" со счетом 1:0.

Таким образом, после десяти туров чемпионата России по футболу подопечные Сергея Игнашевича остались с семью очками в активе. Сейчас "Балтика" располагается на 14 месте в турнирной таблице. В 11-м туре первенства калининградская команда дома сыграет против "Оренбурга". Эта встреча состоится 7 октября.

Источник: "Матч ТВ"


Балтика Игнашевич ЦСКА
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