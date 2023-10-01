"Через несколько лет можно ожидать Арсена в "Реале"? Это все сказки. Ему надо сначала в "Сосьедаде" стать главенствующим звеном... Мадридский "Реал" — это конечная точка. Был миллион классных, ярких футболистов, которых в Мадрид так и не решились позвать", — сказал Скопинцев.
Спортсмен заявил, что никогда не знает, сколько времени у российского вундеркинда уйдёт на то, чтобы стать в своей нынешней команде игроком стартового состава и лидером. Он признался, что все хотят, чтобы Захарян оказался в Мадриде, но пока тяжело загадывать об этом, так как Арсен даже не стал основным в "Сосьедаде".
Источник: "РБ Спорт".
Скопинцев: Захарян через несколько лет в мадридском "Реале"? Это все сказки
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о перспективах полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
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