"Понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Гайич сейчас совсем не хуже... Если бы Марио им был нужен, они бы заплатили", — сказал Орлов.
Комментатор отметил, что скандальное празднование футболистом гола в ворота бывшей команды не должно никак отразиться на его добрых словах в адрес армейцев. Орлов считает, что Марио с удовольствием вернулся бы в ЦСКА, но клуб решил его не выкупать.
Источник: Sport24.
Орлов: понимаю, почему ЦСКА не выкупил Фернандеса. Гайич сейчас совсем не хуже
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении ЦСКА не возвращать защитника Марио Фернандеса. Футболист перешёл в "Зенит".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ