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Воробьев: диванные эксперты, которые пишут, что "Оренбург" будет сливать игру "Зениту" — что они сейчас будут говорить?

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Игрок "Оренбурга" Дмитрий Воробьев высказался о победе своей команды над петербургским "Зенитом" в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: "Чемпионат"
– Все говорят про особые взаимоотношения. Нет ничего такого. Каждый преследует свои отношения. Диванные эксперты, которые пишут, что будут сливать игру и дарить петербуржцам три очка — что они сейчас будут говорить?

Напомним, накануне, 30 сентября 2023 года, в Оренбурге состоялся очередной матч десятого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местная команда "Оренбург" сыграла против петербургского "Зенита". Поединок завершился викторией хозяев поля со 3:1. Отметим тот факт, то оренбуржцы впервые в своей истории сумели обыграть сине-бело-голубых.

Источник: "КП"


Оренбург Зенит Воробьев
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