- Восстановление на стадии, соответствующей данному сроку. К беговой работе еще не приступал, по срокам лучше спросить у докторов. В тренажерном зале начал работать, выполняет нагрузки, не связанные с областью операции. Про опережение сроков восстановления пока нет смысла говорить.
Напомним, защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение в матче с "Зенитом" за Суперкубок России. 24-летний футболист не сумел продолжить встречу и был заменен на 46-й минуте игры. В прошлом сезоне Дивеев провел 20 матчей за "армейцев", в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Отметим, что московская команда впервые в этом сезоне российской Премьер-лиги не пропустила в матче 10-го тура против калининградской "Балтики", выиграв на своем поле со счетом 1:0.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Дивеева: про опережение сроков восстановления пока нет смысла говорить
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился информацией о сроках восстановления своего клиента.
Фото: "СЭ"