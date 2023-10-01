Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
4 - 0 4 0
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 3 3 3
ГранадаЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
ДженоаЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Тулуза
3 - 0 3 0
МецЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 3 0 3
МонпельеЗавершен

Агент Дивеева: про опережение сроков восстановления пока нет смысла говорить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился информацией о сроках восстановления своего клиента.
Фото: "СЭ"
- Восстановление на стадии, соответствующей данному сроку. К беговой работе еще не приступал, по срокам лучше спросить у докторов. В тренажерном зале начал работать, выполняет нагрузки, не связанные с областью операции. Про опережение сроков восстановления пока нет смысла говорить.

Напомним, защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение в матче с "Зенитом" за Суперкубок России. 24-летний футболист не сумел продолжить встречу и был заменен на 46-й минуте игры. В прошлом сезоне Дивеев провел 20 матчей за "армейцев", в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Отметим, что московская команда впервые в этом сезоне российской Премьер-лиги не пропустила в матче 10-го тура против калининградской "Балтики", выиграв на своем поле со счетом 1:0.

Источник: "РБ Спорт"


Дивеев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится