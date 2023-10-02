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Головин: это главная команды страны. После игры с "Реймсом" отправлюсь в сборную

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Полузащитник "Монако" Александр Головин пообещал прибыть в расположение национальной команды России для участия в октябрьском сборе и товарищеских матчах с Камеруном и Кенией.
Фото: РФС
– От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нем. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с "Реймсом" отправлюсь в сборную, – цитирует 27-летнего россиянина "СЭ".

Сегодня, 2 октября, РФС официально объявил дату, место и время проведения товарищеской встречи между сборными России и Камеруна. Игра состоится в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арене". Стартовый свисток главного судьи прозвучит ровно в 19:00 по мск. Пресс-служба РФС также объявила список из 29 футболистов, вызванных на УТС национальной команды в октябре.

Отметим присутствие в составе национальной команды полузащитника "Монако" Александра Головина, хавбека "Гавра" Далера Кузяева и братьев Миранчуков. Впервые вызов получили автор дубля в ворота "Спартака" Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и полузащитник "Ахмата" Евгений Харин. Среди приглашенных футболистов отсутствуют Арсен Захарян из "Реала Сосьедад" и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, которые пропустили ряд матчей из-за болезней и травм.


Монако Сборная России Головин Лига 1
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