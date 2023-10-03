Она сообщила, что Газизов хочет продолжать тяжбу, несмотря на отказ в иске. Тогда функционер требовал взыскать с Федуна 400 млн рублей.
Напомним, что Газизов настаивает на требованиях к Федуну. По словам гендиректора "Динамо", Федун не выполнил свои обязательства, когда Газизов занимал пост гендиректора "Спартака". В свою очередь сам Федун утверждает, выполнил все обязательства.
Источник - "Матч ТВ".
Газизов намеревается вновь обратиться в суд с финансовыми требованиями к Федуну
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов планирует обратиться в суд в связи с его спором с бывшим владельцм "Спартака" Леонидом Федуном. Об этом сообщает юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.
Фото: РИА "Новости"