- Вызов любого нашего игрока в сборную России - это очень приятно. Общались вчера с Хариным, ему было приятно. Мы ожидали, что вызовут ещё Ивана Олейникова, но к сожалению, он вызов не получил. Но ничего страшного, будем работать дальше.
Напомним, в понедельник, 2 октября, был обнародован состав национальной сборной России на октябрьский сбор. В список из 29 футболистов впервые вошел защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют контрольный матч против сборной Камеруна. Встреча состоится на стадионе "Динамо имени Льва Яшина" в Москве.
Вингер "Ахмата" Илья Олейников провел в этом сезоне 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.
Источник: Metaratings
Спортивный директор "Ахмата": ожидали, что Олейников получит вызов в сборную России
Спортдиректор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал вызов в сборную России игроков грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"