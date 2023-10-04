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Спортивный директор "Ахмата": ожидали, что Олейников получит вызов в сборную России

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Спортдиректор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал вызов в сборную России игроков грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
- Вызов любого нашего игрока в сборную России - это очень приятно. Общались вчера с Хариным, ему было приятно. Мы ожидали, что вызовут ещё Ивана Олейникова, но к сожалению, он вызов не получил. Но ничего страшного, будем работать дальше.

Напомним, в понедельник, 2 октября, был обнародован состав национальной сборной России на октябрьский сбор. В список из 29 футболистов впервые вошел защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют контрольный матч против сборной Камеруна. Встреча состоится на стадионе "Динамо имени Льва Яшина" в Москве.

Вингер "Ахмата" Илья Олейников провел в этом сезоне 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Источник: Metaratings


Олейников Ахмат Газзаев Харин
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