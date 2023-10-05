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Сулейманов: у меня отличные отношения с Дзюбой, постоянно шутим

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Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас с Темой хорошие отношения. Мы шутим постоянно, тренируемся вместе. У меня нет никакого негатива от того, что он играет, а я нет", — сказал Сулейманов.

Нападающий признался, что когда давал добро на переход в московскую команду, то понимал, что приезжает в родной коллектив на роль не первого нападающего. Сулейманов считает Дзюбу сильным игроком, который всем доказал свой класс.

Источник: "Известия".


Дзюба Локомотив Сулейманов
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