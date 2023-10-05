"У нас с Темой хорошие отношения. Мы шутим постоянно, тренируемся вместе. У меня нет никакого негатива от того, что он играет, а я нет", — сказал Сулейманов.
Нападающий признался, что когда давал добро на переход в московскую команду, то понимал, что приезжает в родной коллектив на роль не первого нападающего. Сулейманов считает Дзюбу сильным игроком, который всем доказал свой класс.
Источник: "Известия".
Сулейманов: у меня отличные отношения с Дзюбой, постоянно шутим
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"