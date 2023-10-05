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В "Локомотиве" заявили, что еще не рассматривали вариант с переходом Джикии

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что в команде ещё не рассматривали вариант с приглашением защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: Global Look Press
"Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Но все бывает. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было", — сказал Нагорных.

Ранее появилась информация, что московская команда может рассмотреть вариант с приглашением Джикии, который потерял место в основном составе красно-белых. 29-летний Джикия является воспитанником железнодорожников.

Источник: "РБ Спорт".


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