- Думаю, что все силы будут брошены на дерби с ЦСКА. Это шанс для Гильермо исправить ситуацию. Выиграет этот матч - будет дальше работать. В случае поражения, наверное, это будет последний его матч в "Спартаке". Если он хочет здесь работать, то должен замотивировать и подготовить каждого игрока на все сто процентов к московскому дерби. За победу в этом матче Абаскалю могут простить всё. Эта игра сто процентов станет решающей для испанца, - передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
Матч 11 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА состоится 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ оба клуба набрали по 16 очков, при этом по дополнительным показателям красно-белые занимают пятую строчку, а красно-синие - седьмую.
В двух последних матчах во всех турнирах "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля потерпел два разгромных поражения с общим счетом 0:7. В рамках 10 тура чемпионата России красно-белые проиграли на выезде самарским "Крыльям Советов" (0:4), в 5 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России уступили в гостях московскому "Динамо" (0:3).
Билялетдинов: дерби с ЦСКА - шанс Абаскаля исправить ситуацию. При поражении это будет его последний матч в "Спартаке"
Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о значимости матча 11 тура РПЛ с ЦСКА для наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
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