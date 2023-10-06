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Чернов: любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался в преддверии матча с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Независимо от ситуации, любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока. Мы играем в том числе и за тренера. Но еще думаем о себе и хотим показать свои лучшие качества", — сказал Чернов.

Ранее появилась информация, что руководство московской команды рассматривает увольнение Гильермо Абаскаля в случае неудовлетворительного результата в матче 11-го тура с ЦСКА. Прошлые две игры были проиграны красно-белыми с общим счётом 0:7.

Источник: Sport24.


Чернов Зенит Спартак
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