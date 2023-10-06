"Независимо от ситуации, любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока. Мы играем в том числе и за тренера. Но еще думаем о себе и хотим показать свои лучшие качества", — сказал Чернов.
Ранее появилась информация, что руководство московской команды рассматривает увольнение Гильермо Абаскаля в случае неудовлетворительного результата в матче 11-го тура с ЦСКА. Прошлые две игры были проиграны красно-белыми с общим счётом 0:7.
Источник: Sport24.
Чернов: любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока
Фото: РИА Новости