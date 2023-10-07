– Трудно предсказать, как сложится матч, тем более когда играют "Спартак" и ЦСКА. Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Не надо забывать, что это дерби, и все проблемы уходят на второй план. Надеюсь, "Спартак" победит.
Может ли этот матч стать последним для Абаскаля или Федотова? Да, неудачная серия у двух тренеров. Не думаю, что будут резкие шаги у этих команд. До декабря не предвидится никаких изменений. Не думаю, что есть смысл менять тренеров. Хотя "Спартак" нас приучил, что все может быть. Не исключаю и смену тренера в ближайшее время, – приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" и ЦСКА встретятся в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:00 по мск. В активе обоих столичных клубов по 16 набранных очков.
"Красно-белые" идут на 6-й строчке в таблице РПЛ, "армейцы" располагаются на восьмом месте. В предыдущем туре чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл в Самаре "Крыльям Советов" (0:4), а ЦСКА дома нанес минимальное поражение "Балтике" (1:0).
Ледяхов: не исключаю смену тренера в "Спартаке" в ближайшее время
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов не исключил отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых" после предстоящего столичного дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ,
Фото: ФК "Ахмат"