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Божович: "Спартак" – ЦСКА – лучшее дерби в России. Это матч жизни для "красно-белых"

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Экс-главный тренер тульского "Арсенала" и московских команд "Динамо" и "Локомотив" Миодраг Божович рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
– Это лучшее дерби в России. Конечно, обе команды сейчас играют не очень хорошо, но в этом матче они покажут отличный футбол. Это матч жизни для "Спартака". Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьезно. Случиться может все что угодно, но болельщики получат большое удовольствие, – цитирует Божовича Sport24.

Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.

"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.


Спартак ЦСКА Божович
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