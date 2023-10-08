25-летний атакующий полузащитник столичного "Динамо" Денис Макаров отстранен от тренировочных занятий с основным составом, сообщают СМИ. По данным источника, инициаторами такого решения являются тренерский штаб бело-голубых и главный тренер Марцел Личка.
Сообщается, что причиной отстранения Макарова стало его недисциплинированное поведение на тренировках и во время матчей в последние дни. Футболист не включен в заявку "Динамо" на домашнюю игру 11 тура РПЛ с воронежским "Факелом", которая проходит в эти минуты.
По информации источника, дальнейшее решение по Макарову будет приниматься по результатам личной беседы игрока с главным тренером.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Макаров отстранен от тренировочных занятий "Динамо" решением Лички
По данным СМИ, главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отстранил от тренировок с командой вингера Дениса Макарова.
Фото: Global Look Press