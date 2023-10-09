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Ловчев: Абаскаль просто зритель у бровки, который орет на судей

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Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал работу Гильермо Абаскаля в "народной" команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе – он в тупике.

Игроки деградируют. Значит, тренер должен задуматься о том, что происходит и дать ответы игрой и результатом. Руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон. У Абаскаля получался симпатичный футбол еще совсем недавно, а потом команда пошла по нисходящей – это отражается на результате. Тренер стал не человеком, который управляет процессом, а зрителем у бровки, который орет на судей", - написал в своем телеграм-канале Евгений Ловчев.

Абаскаль тренирует "Спартак" с начала прошлого сезона. Под руководством испанского специалиста московская команда заняла третье место в РПЛ.

После 11-го тура "Спартак" идет на 6 строчке в таблице РПЛ. Последний матч в турнире красно-белые сыграли вничью с ЦСКА. Дерби окончилось со счётом 2:2. Спартаковцы сравняли счет на 96-й минуте. Мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина. Следующий матч в РПЛ "Спартак" проведет дома. Москвичи примут "Пари Нижний Новгород". Игра пройдет 22 октября в 14:00 по московскому времени.


Спартак Ловчев Абаскаль
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