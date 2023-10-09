Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
АланияЗавершен

Галямин: Медина спас Абаскаля от увольнения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин предположил, что полузащитник "Спартака" Хесус Медина спас своим голом Абаскаля от увольнения.
Фото: Rusfootball.info
"Спас ли Хесус Медина свои голом в концовке матча Абаскаля от возможной отставки? Его могут поменять, да. Его могли бы поменять уже на этой неделе. Может быть, Медина и вправду спас его", — передает слова Галямина Legalbet.

Матч 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА завершился ничейным результатом 2:2. Клубы идут рядом в турнирной таблице. "Спартак" занимает шестую строчку. Армейцы идут на седьмом месте. Обе команды набрали по 17 очков.

Медина перешел в "Спартак" из ЦСКА в минувшее трансферное окно. За новый клуб вингер сыграл 8 матчей и забил в них 2 мяча.

Следующее дерби "Спартака" и ЦСКА пройдет в марте 2024 года.


Спартак ЦСКА Абаскаль Медина Галямин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится