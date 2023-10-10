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Белоус: в РПЛ такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет

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Спортивный функционер Юрий Белоус высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника, сбросить мяч под удар партнеру", — сказал Белоус.

Белоус отметил, что четыре года назад, когда спортсмен выступал за "Зенит", в матче с "РБ Лейпциг" его нейтрализовал защитник Упамекано, однако специалист заявил, что защитников экстра-класса в чемпионате России нет, поэтому Дзюбе не составит труда продолжать забивать голы.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Белоус Дзюба Локомотив
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