"Сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника, сбросить мяч под удар партнеру", — сказал Белоус.
Белоус отметил, что четыре года назад, когда спортсмен выступал за "Зенит", в матче с "РБ Лейпциг" его нейтрализовал защитник Упамекано, однако специалист заявил, что защитников экстра-класса в чемпионате России нет, поэтому Дзюбе не составит труда продолжать забивать голы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Белоус: в РПЛ такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет
Спортивный функционер Юрий Белоус высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"