"Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт", – передает слова Ротенберга "СЭ".
Сегодня стало известно, что УЕФА отменила свое решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. После этого решения федерации футбола многих стран объявили бойкот матчей со сборной России. В список стран входят: Англия, Украина, Швеция, Польша, Финляндия, Дания, Норвегия и другие.
Следующий матч Сборная России сыграет с Камеруном. Встреча пройдет на "ВТБ Арене" 12 октября в 19:00.
Борис Ротенберг - об отмене допуска России U17: позор решению! Чистая несправедливость
Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал решениее УЕФА об отмене допуска России U17.
Фото: ФК "Сочи"