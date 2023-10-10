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Борис Ротенберг - об отмене допуска России U17: позор решению! Чистая несправедливость

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Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал решениее УЕФА об отмене допуска России U17.
Фото: ФК "Сочи"
"Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт", – передает слова Ротенберга "СЭ".

Сегодня стало известно, что УЕФА отменила свое решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. После этого решения федерации футбола многих стран объявили бойкот матчей со сборной России. В список стран входят: Англия, Украина, Швеция, Польша, Финляндия, Дания, Норвегия и другие.

Следующий матч Сборная России сыграет с Камеруном. Встреча пройдет на "ВТБ Арене" 12 октября в 19:00.


Ротенберг Б Сборная России УЕФА
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