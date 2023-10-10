"Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в "Зените", пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать", - передает слова Мостового пресс-служба "Зенита".
Сегодня "Зенит" объявил о том, что клуб продлевает контракт с полузащитником Андреем Мостовым. Контракт рассчитан до конца сезона 2027/2028.
Андрей Мостовой перешел в "Зенит" в 2019 году. В предыдущем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей в РПЛ. В них он забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Всего за "Зенит" полузащитник сыграл 114 матчей. Вместе с петербуржцами россиянин трижды становился чемпионом России.
Андрей Мостовой: хочется каждый год побеждать в чемпионате вместе с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о своих амбициях в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"