- Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня - быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году "Спартак" или "Краснодар", это была бы славная и красивая история (смеется). Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу - у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать, - передает слова Ари "РБ Спорт".
37-летний экс-нападающий московского "Спартака", "Краснодара" и сборной России Ари в настоящий момент еще не завершил игровую карьеру и выступает за бразильский "Атлетико Сеаренсе", выступающий в Серии D. В этом клубе Ари одновременно является действующим игроком и президентом. У футболиста есть российский паспорт, он провел 2 матча за сборную России без результативных действий.
За московский "Спартак" Ари выступал с февраля 2010 года по август 2013 года. После этого футболист перешел в "Краснодар", за который играл до февраля 2017 года и затем с июня 2018 года до июля 2021 года (с перерывом на аренду в "Локомотив").
Ари: намерен в следующем году как тренер возглавить "Спартак" или "Краснодар"
Экс-нападающий "Спартака", "Краснодара" и сборной России Ари рассказал о своих дальнейших планах.
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