- По итогам 11 туров мы ожидали другой результат. Был неудачный старт, смена главного тренера. Необходимо какое-то время, потому что сейчас другие требования. Пока результат неудовлетворительный, не такой, на который мы рассчитывали до старта чемпионата. Понятно, что любая смена тренера говорит о том, что в команде были проблемы. Надеемся, что после паузы в весенней части чемпионата результаты будут получше, - передает слова Газзаева Metaratings.ru.
Грозненский "Ахмат" занимает по итогам 11 стартовых туров Российской премьер-лиги одиннадцатое место, в активе грозненцев 12 очков после 11 сыгранных матчей. После 4 тура чемпионата команду покинул 64-летний главный тренер Сергей Ташуев, его место занял 49-летнй экс-помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. Под руководством Ромащенко "Ахмат" набрал 9 очков в 7 сыгранных матчах, ранее под руководством Ташуева команда взяла 3 очка в 4 матчах.
Спортдиректор "Ахмата": результат команды не такой, на который мы рассчитывали до старта - неудовлетворительный
Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал ситуацию для команды в текущей таблице.
Фото: ФК "Ахмат"