"Абаскаль — отличный тренер, он без проблем найдет себе работу в Европе. За ним наблюдают, и в случае ухода из "Спартака" он точно не останется без клуба", — приводит слова Барбозы "РБ Спорт".
Абаскаль возглавляет "Спартак" с июня 2022 года. В первом же матче под руководством испанца красно?белые проиграли "Зениту" со счетом 4:0. В прошлом сезоне Гильермо привел москвичей к третьему месту в РПЛ.
Сейчас "Спартак" находится на шестом месте в чемпионате России. Команда Абаскаля набрала 17 очков в 11 матчах. В СМИ появлялась информация, что испанца могут уволить из-за неудовлетворительных результатов.
Футбольный агент Барбоза: Абаскаль будет востребован в Европе
Футбольный агент Пауло Барбоза считает, что нынешний главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль будет востребован у европейских клубов.
Фото: ФК "Спартак"