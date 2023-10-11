"У Гильермо большой кредит доверия. Он продолжает работать. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать", — передает слова Малышева "РБ Спорт".
Абаскаль возглавил "Спартак" в 2022 году. Под руководством испанца красно-белые заняли третье место в сезоне РПЛ 2022/2023.
Прямо сейчас "Спартак" идет шестым в таблице. Москвичей от первого места, которое занимает "Краснодар", отделяет 10 очков. У москвичей 17 набранных баллов.
Гендиректор "Спартака": мы доверям Абаскалю
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи об увольнении главного тренера красно?белых Гильермо Абаскаля.
Фото: Матч ТВ