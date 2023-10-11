– Условия перехода Изидора из "Локомотива" в "Зенит"? Они нас устраивают – это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль.
Варианты в Европе? Они были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается), – цитируют Нагорных "Известия".
Нападающий Вильсон Изидор стал игроком "Локомотива" в январе 2022 года, перейдя из клуба Лиги 1 "Монако". В 42 матчах в составе "железнодорожников" 23-летний француз записал на свой счет 19 мячей и отдал 7 ассистов. 9 сентября "Зенит" объявил об аренде Изидора у "Локомотива" до конца нынешнего сезона с правом выкупа после истечения срока действия арендного соглашения. Свой дебютный гол за "сине-бело-голубых" форвард забил уже спустя 8 минут после выхода на поле в Казани в матче против "Рубина".
Нагорных – о переходе Изидора из "Локомотива" в "Зенит": это хорошая сделка
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных назвал выгодной сделку по переходу французского нападающего Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"