– Головин прошел медобследование. Травма, про которую вчера говорил, дает о себе знать. Он почувствовал боль. Против Камеруна и Кении не сыграет. Остальные здоровы, – цитирует 54-летнего специалиста "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что полузащитник "Монако" Александр Головин не тренировался со сборной России накануне товарищеской игры против национальной команды Камеруна. Ранее главный тренер национальной команды предупреждал о том, что участие 27-летнего полузащитника в игре с Камеруном остается под вопросом в связи с тем, что спортсмен испытывает проблемы с икроножной мышцей. Отмечалось, что все остальные игроки сборной России, принимающие участие в сборе, тренировались по плану. Контрольный матч с Камеруном пройдет в четверг, 12 октября, на московском стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:00 по мск.
Карпин: Головин не сыграет против Камеруна и Кении из-за травмы, остальные здоровы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник "Монако" Александр Головин из-за травмы пропустит оба товарищеских матча национальной команды в октябре против Камеруна и Кении.
Фото: РФС