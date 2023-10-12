- Сейчас наша молодежная сборная поехала в Бразилию. Главной сборной тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией. РФС, думаю, работает над этим, чтобы у нас были серьезные соперники. Но хотелось, чтобы мы поскорее вернулись и сыграли в официальных матчах, - передает слова Иванова Metaratings.ru.
Молодежная сборная России U21 отправилась в Бразилию, где в течение пяти дней сыграет четыре товарищеских матча с бразильскими клубами. Сегодня, 12 октября, российская молодежка сыграет с клубом четвертой лиги штата Сан-Паулу "СКА Бразил", матч начнется в 16:00 по московскому времени. 13 октября соперником сборной России U21 станет "Палмейрас", 14 октября - "Сантос", 16 октября - "РБ Брагантино".
Григорий Иванов: сборной России стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о желаемых будущих соперниках для сборной России.
Фото: ФК "Урал"