— Дал очень многое. Такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол, хоть команда и африканская, но играют все в Европе. Игроки понимают, что, если готовиться, настраиваться, выполнять установку и верить в идею, можно против таких команд играть, хотя очень сложно.
Этим вечером на стадионе "ВТБ Арена" в Москве была проведена товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Она завершилась викторией хозяев. Итоговый счет поединка – 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Отметим, что победный гол у нашей команды забил Федор Чалов – нападающий столичного ЦСКА забил на 39 минуте.
Свой следующий матч сборная России по футболу проведет в Турции 16 октября. Ей предстоит сыграть против команды Кении. Эта встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин – о матче с Камеруном: такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол
Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что дал товарищеский матч с Камеруном его команде.
Фото: "Матч ТВ"