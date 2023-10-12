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Карпин – о матче с Камеруном: такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол

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Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что дал товарищеский матч с Камеруном его команде.
Фото: "Матч ТВ"
— Дал очень многое. Такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол, хоть команда и африканская, но играют все в Европе. Игроки понимают, что, если готовиться, настраиваться, выполнять установку и верить в идею, можно против таких команд играть, хотя очень сложно.

Этим вечером на стадионе "ВТБ Арена" в Москве была проведена товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Она завершилась викторией хозяев. Итоговый счет поединка – 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Отметим, что победный гол у нашей команды забил Федор Чалов – нападающий столичного ЦСКА забил на 39 минуте.

Свой следующий матч сборная России по футболу проведет в Турции 16 октября. Ей предстоит сыграть против команды Кении. Эта встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"


Карпин Сборная Камеруна Сборная России
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