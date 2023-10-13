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Каманцев — о критике Карпиным судейства игры с "Краснодаром": каждый сам решает, есть ли смысл в обращении в ЭСК

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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев отреагировал на критику главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным судейства матча с "Краснодаром" (2:3) в 11-м туре РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Критика Карпиным судейства после матча "Ростова" с "Краснодаром"? Видел этот момент. Если кто-то считает ненужным обращаться в ЭСК РФС — это их решение. Есть ли смысл в обращении — каждый решает сам", — сказал Каманцев.

Каманцев отметил, что ни в одной стране никто не имеет право изменить счёт после игры, о чём судейский комитет всегда говорит тренерам команд Премьер-Лиги.

Напомним, Карпин был недоволен работой арбитра, посчитав, что третий мяч в ворота его команды, ставший победным, был забил с офсайда.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Каманцев Карпин Ростов
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