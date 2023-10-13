"Критика Карпиным судейства после матча "Ростова" с "Краснодаром"? Видел этот момент. Если кто-то считает ненужным обращаться в ЭСК РФС — это их решение. Есть ли смысл в обращении — каждый решает сам", — сказал Каманцев.
Каманцев отметил, что ни в одной стране никто не имеет право изменить счёт после игры, о чём судейский комитет всегда говорит тренерам команд Премьер-Лиги.
Напомним, Карпин был недоволен работой арбитра, посчитав, что третий мяч в ворота его команды, ставший победным, был забил с офсайда.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Каманцев — о критике Карпиным судейства игры с "Краснодаром": каждый сам решает, есть ли смысл в обращении в ЭСК
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев отреагировал на критику главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным судейства матча с "Краснодаром" (2:3) в 11-м туре РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"