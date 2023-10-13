Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
19:00
АзербайджанНе начат
Португалия
21:45
СловакияНе начат
Ирландия
21:45
ГрецияНе начат
Нидерланды
21:45
ФранцияНе начат
Исландия
21:45
ЛюксембургНе начат
Австрия
21:45
БельгияНе начат
Лихтенштейн
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Англия
21:45
АвстралияНе начат

Кафанов: хотели, чтобы за Камерун сыграл Онана

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что в составе Камеруна (1:0) ожидал увидеть на поле вратаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.
Фото: Getty Images
"Знали, что у них хорошие вратари, но хотели, чтобы играл Онана. Хотелось сыграть против него", — сказал Кафанов.

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана провёл товарищеский матч с командой России на скамейке запасных. Всю игру на поле за Камерун выступал воспитанник "Барселоны" Фабрис Ондоа, играющий ныне за клуб третьей французской лиги "Ним".

Источник: РИА Новости.


Онана Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Кафанов АПЛ Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится