"Знали, что у них хорошие вратари, но хотели, чтобы играл Онана. Хотелось сыграть против него", — сказал Кафанов.
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана провёл товарищеский матч с командой России на скамейке запасных. Всю игру на поле за Камерун выступал воспитанник "Барселоны" Фабрис Ондоа, играющий ныне за клуб третьей французской лиги "Ним".
Источник: РИА Новости.
Кафанов: хотели, чтобы за Камерун сыграл Онана
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что в составе Камеруна (1:0) ожидал увидеть на поле вратаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.
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