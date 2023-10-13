Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
0 - 2 0 2
АзербайджанЗавершен
Нидерланды
0 - 0 0 0
Франция1 тайм
Исландия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Австрия
0 - 0 0 0
Бельгия1 тайм
Лихтенштейн
0 - 0 0 0
Босния и Герцеговина1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Словакия1 тайм
Ирландия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Англия
0 - 0 0 0
Австралия1 тайм

Обляков: недавно Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на тренировку ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, что его новый одноклубник Аббосбек Файзуллаев заказал 30 килограммов узбекского плова на одну из тренировок "армейцев".
Фото: Getty Images
— Правда, что на одну из тренировок он привез 30 килограммов узбекского плова? Да, был недавно такой момент. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали.

20-летний Аббосбек Файзуллаев стал игроком московского ЦСКА в августе текущего года. Он подписал контракт с российским клубом до лета 2026 года (с возможностью продления еще на 12 месяцев). За "армейцев" узбекский футболист успел провести в общей сложности 15 матчей. Вингер записал в собственный актив три забитых мяча и две результативные передачи.

Источник: "Комсомольская правда"


Обляков ЦСКА Файзуллаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится