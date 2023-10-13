— Правда, что на одну из тренировок он привез 30 килограммов узбекского плова? Да, был недавно такой момент. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали.
20-летний Аббосбек Файзуллаев стал игроком московского ЦСКА в августе текущего года. Он подписал контракт с российским клубом до лета 2026 года (с возможностью продления еще на 12 месяцев). За "армейцев" узбекский футболист успел провести в общей сложности 15 матчей. Вингер записал в собственный актив три забитых мяча и две результативные передачи.
Источник: "Комсомольская правда"
Обляков: недавно Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на тренировку ЦСКА
Футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, что его новый одноклубник Аббосбек Файзуллаев заказал 30 килограммов узбекского плова на одну из тренировок "армейцев".
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