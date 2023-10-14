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Радимов — о встрече с Камеруном: Россия сыграла хорошо. Мы будем готовы к официальным матчам в случае возвращения

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил игру национальной команды против Камеруна (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Мы играли против участника чемпионата мира, очень классной команды. Сыграли хорошо, мне понравилось. Думаю, это говорит о том, что мы будем готовы к официальным матчам в случае возвращения", — сказал Радимов.

Автором единственного гола в матче стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Форвард забил свой первый мяч в играх за национальную команду.

Сборная Камеруна — участник последнего чемпионата мира. Команда Ригобера Сонга заняла третье место в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Источник: Metaratings.


Сборная Камеруна Сборная России Радимов
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