"Обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время. Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты", — сказал Ари.
37-летний Ари выступал за московскую команду с 2010 по 2013 год. За это время нападающий успел провести 110 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач. Также в России бразилец, позднее сыгравший за сборную России, выступал за "Локомотив" и "Краснодар".
Гильермо Абаскаль работает в "Спартаке" с лета 2022 года. Ранее он тренировал "Базель", где пересёкся с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Источник: Sport24.
Ари: Абаскалю нужно дать спокойно поработать несколько лет. Результаты "Спартака" — не только его проблема
Бывший нападающий "Спартака" Ари встал на защиту главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
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