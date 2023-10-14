"Если Мажич подписал контракт на такую сумму, то за него стоит порадоваться. Возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России. Не считаю эту сумму завышенной, абсолютно нормальная зарплата. Не он же сам себе выписал контракт. Если ему предложили такую зарплату, значит, это рыночная цена", — сказал Лапочкин.
Ранее появилась информация, что сербский специалист, подписавший с РФС в июне 2023 года контракт по схеме "2+1", ежегодно будет получать 420 тысяч евро или около 43 миллионов рублей по нынешнему курсу. Ещё предшественник Виктор Кашшаи, по сведениям, получал 230 тысяч евро за сезон или около 23,6 миллионов рублей.
Мажич — судья категории ФИФА. Он работал на двух чемпионатах мира и обслуживал финал Лиги чемпионов в 2018 году.
Источник: Metaratings.
Лапочкин — о зарплате в 43 миллиона Мажича: возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин cчитает, что зарплата главы департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича является полностью заслуженной.
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