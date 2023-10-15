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Шелия прошел курс лечения в Сербии и близок к возвращению в общую группу "Ахмата"

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Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия со следующей неделе начнёт тренировки в общей группе.
Фото: ФК "Ахмат"
"В понедельник Шелия начнет тренироваться вместе с партнерами. Он завершил курс лечения в Сербии", — рассказали в пресс-службе.

34-летний Шелия не появлялся на поле после игры с "Балтикой" (1:1) в девятом туре чемпионата России. Матч прошёл 23 сентября.

Шелия выступает за команду из Грозного с лета 2020 года.

Источник: РИА Новости.


Ахмат Шелия
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