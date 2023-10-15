"В понедельник Шелия начнет тренироваться вместе с партнерами. Он завершил курс лечения в Сербии", — рассказали в пресс-службе.
34-летний Шелия не появлялся на поле после игры с "Балтикой" (1:1) в девятом туре чемпионата России. Матч прошёл 23 сентября.
Шелия выступает за команду из Грозного с лета 2020 года.
Источник: РИА Новости.
Шелия прошел курс лечения в Сербии и близок к возвращению в общую группу "Ахмата"
Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия со следующей неделе начнёт тренировки в общей группе.
Фото: ФК "Ахмат"